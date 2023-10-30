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Spor

Galatasaray HDI Sigorta'dan rahat galibiyet

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

30 Ekim 2023 Pazartesi 00:29 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta'dan rahat galibiyet
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Zimmermann, Kuzundzij, Oğuzhan Karasu, Hadrava, Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic, Onur Günaydın)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Okello, Bahov, Hakkı Çapkıoğlu, Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur (Caner Ergül, Gjorgiev, Mehmet Hacıoğlu, Emre Fırat, Semih Çelik)

Setler: 25-22, 25-20, 25-21

Süre: 83 dakika (27, 28, 28)

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