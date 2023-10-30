Galatasaray HDI Sigorta'dan rahat galibiyet

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Zimmermann, Kuzundzij, Oğuzhan Karasu, Hadrava, Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic, Onur Günaydın)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Okello, Bahov, Hakkı Çapkıoğlu, Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur (Caner Ergül, Gjorgiev, Mehmet Hacıoğlu, Emre Fırat, Semih Çelik)
Setler: 25-22, 25-20, 25-21
Süre: 83 dakika (27, 28, 28)