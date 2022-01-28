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Spor

Galatasaray HDI Sigorta'nın maçı yarına ertelendi

Galatasaray HDI Sigorta'nın AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Sorgun Belediyespor ile oynayacağı maç yarına ertelendi.

AA28 Ocak 2022 Cuma 19:30 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 19:30
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında bugün oynanması gereken Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor maçı yarına ertelendi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Galatasaray HDI Sigorta'nın Sorgun Belediyespor ile bugün saat 15.00'te oynaması gereken karşılaşmanın, sarı-kırmızılı kafilenin Mardin'den dönüşte yaşadığı ulaşım sorunları sebebiyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yarına ertelendiği bildirildi.

Karşılaşma yarın saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanacak.

  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Sorgun Belediyespor
  • AXA Sigorta Efeler Ligi

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