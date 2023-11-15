Temmuz 2022'de Beşiktaş'tan 4 milyon Euro bonservisle Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, hala İskoç ekibinde istediği ve beklediği süreyi alamıyor.



TÜRKİYE'YE GERİ DÖNEBİLİR

Büyük umutlarla imza attığı Rangers'ta yaşadığı sakatlıklar ve adaptasyon süreci nedeniyle henüz vazgeçilemeyen isim olamayan milli oyuncunun yeni adresinin yeniden Süper Lig olabileceği öğrenildi.

GALATASARAY İSTİYOR

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan oyuncunun, Maviler ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Bu nedenle başarılı oyuncunun transferi için birçok formül masada. Onu isteyen kulüp ise sol bek arayan Galatasaray...

ANGELINO 17 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino, şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla 17 maça çıktı.

Son 2 lig maçında şans bulamayan Angelino'nun ara transfere kadar oynatılmaması düşünülüyor. Teknik direktör Okan Buruk ise daha iyi bir alternatif bulunana kadar oyuncusunu kullanmak istiyor.

LEIPZIG'LE GÖRÜŞME

Yönetim, Leipzig cephesiyle görüşerek, Angelino'nun opsiyonunu kaldırmayı planlıyor. Leipzig cephesinden gelecek cevaptan bağımsız olarak sol beke mutlaka bir yerli takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray'ın transfer listesinde 2 oyuncu öne çıkıyor.

BUNLARDAN BİRİ RIDVAN

Bunlardan biri Rangers'ta sakatlıklar sonrası formasına yeniden kavuşan ve gözünü A Milli Takım'a çeviren Rıdvan Yılmaz.

22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması seçenekler arasında. İki kulüp arasındaki görüşmelerin bu hafta başlayacağı bildirildi.

DİĞER ADAY UĞUR ÇİFTÇİ

Sol bekteki diğer yerli adayı ise Sivasspor'un istikrar abidesi Uğur Çiftçi.

Geçen sezon Altay'dan transfer edilen Kazımcan'ın bir türlü beklenen çıkışı yapmaması üzerine, genç oyuncuyu kiralık göndermeye karar veren sarı-kırmızılılar, Sivasspor'la uygun bir bonservis bedelinde mutabık kalmaları halinde, 31 yaşındaki Uğur Çiftçi'yi bonservisiyle birlikte kadrosuna katmanın hesapları içinde.[Fanatik]