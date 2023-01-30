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Spor

Galatasaray hikayesi kısa sürdü! Haris Seferovic, Kasımpaşa yolcusu

Sezon başında Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Haris Seferovic'in sarı-kırmızılılardaki hikayesi kısa sürdü. İsviçreli golcünün yeni adresi Kasımpaşa oldu. İşte detaylar...

TRT Spor30 Ocak 2023 Pazartesi 23:39 - Güncelleme:
Galatasaray hikayesi kısa sürdü! Haris Seferovic, Kasımpaşa yolcusu
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Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve gözden düşen Haris Seferovic, Süper Lig'de kalıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Kasımpaşa, İsviçreli golcü için Galatasaray'la anlaşmaya vardı. Seferovic, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyecek.

GALATASARAY'DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı forma altında beklentilerin uzağında kalan Haris Seferovic, Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in gerisinde kalmıştı. Galatasaray formasıyla toplam 13 maça çıkan Seferovic, bu karşılaşmalarda yalnızca 2 kez gol sevinci yaşadı.

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