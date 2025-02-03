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Spor

Galatasaray hücumu nefes alacak! Okan Buruk'un yeni kilit ismi Alvaro Morata

Galatasaray son olarak İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı ekip bu transferiyle hücumda nefes alacak. Okan Buruk, Morata'nın transferi sonrası çift forvete dönecek. İşte detaylar...

Akşam3 Şubat 2025 Pazartesi 09:09 - Güncelleme:
Galatasaray hücumu nefes alacak! Okan Buruk'un yeni kilit ismi Alvaro Morata
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Galatasaray'ın, İtalyan devi Milan'dan kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Alvaro Morata, dün özel bir uçakla İstanbul'a geldi. 32 yaşındaki tecrübeli golcüyü Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı. Bu takviye ile birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çift forvetli sisteme yeniden geri dönüş yapacak. Okan Buruk, ikili forvet denemesini en son kazandıkları Tottenham Hotspur karşılaşmasında yapmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, Icardi'nin sakatlığı sonrası bir daha bu sistemden istediği verimi alamamıştı.

PERFORMANSLARI YÜKSELECEK

Kariyerinde Cristiano Ronaldo, Diego Costa, Karim Benzema, Griezmann, Dybala gibi isimlerle çift forvet oynayan Alvaro Morata, Buruk'un yeni sisteminde en kilit isim olacak. Tecrübeli golcü, iki forvetle oynadığı dönemde yanındaki oyuncuların performanslarını yükseltmesiyle biliniyor. İspanya'nın en çok satan gazetesi AS'ın futbol bölümü şef editörü olan ve Alvaro Morata'yı yakından tanıyan Jorge Garcia, Radyospor'a yaptığı açıklamada İspanyol forvetin özelliklerini şöyle anlattı:

ÇOK İYİ BİR ORTAKLIK OLUR

"Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo ile Juventus'ta yaptığı gibi, çift santrforlu sistemde harika işler yapıyor. Ronaldo'ya gol atması için çok boş alan yaratmıştı. Şimdi aynı şeyi Osimhen'le Galatasaray'da yapabilir. Çok iyi bir ortaklık olur. Çok zeki bir futbolcu. Ne zaman ne yapacağını çok iyi bilen bir oyuncu. Birlikte oynadığı forvetler onunla oynarken her zaman çok üretken oldu, Juventus'taki Ronaldo örneğinde olduğu gibi. Üstelik 32 yaşında ve çok ilerlemiş bir yaşta olduğu söylenemez."

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