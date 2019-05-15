Galatasaray Ianis Hagi için resmi teklifte bulunmadı

Gheorghe Hagi'nin sahibi olduğu Viitorul Constanta'nın genel menajeri Cristian Bivolaru, Ianis Hagi'nin geleceğiyle ilgili konuştu.

Adı Galatasaray ile anılan Ianis Hagi ile ilgili olarak Bivolaru, "Ianis'in Steaua'ya gitmesinde herhangi bir problem yok ancak biz onu alacak başka kulüler arıyoruz. Girona'nın bir ilgisi var ama anlaşma ok. İspanya, Belçika, İtalya ve hatta İngiltere'den kulüplerle görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Galatasaray'ın teklif yapıp yapmadığına ilişkin gelen soruya Bivolaru, "Türkiye'den bazı haberler gördüm. Ancak bize gelen bir şey yok. Fatih Terim'in Ianis Hagi ile ilgilendiğini ve Galatasaray'a istediğini söylüyorlar. Bunları okudum. Galatasaray bu transferi istiyorsa Avrupa Şampiyonıas'ndan önce yapmalı. Çünkü, Ianis'in bonservisi şu an için ucuz ve böyle kaliteli bir oyuncu için uygun. Ianis'in önümüzdeki sezon Viitorul forması giymeyeceğini söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

HAGI: "BECALI, 3 MİLYON EURO ÖNERDİ"

Gheorghe Hagi ise, Ianis'in geleceğiyle ilgili olarak, "Becali'nin (FCSB'nin sahibi) Ianis'e 3 milyon euro önerdiğini duydum. Ona teşekkür ediyoruz. Bu para beklentilerimizin ötesinde. Fakat, Ianis gelecek diğer teklifleri de beklemek istiyor. 25 Mayıs'ta kupa finalini oynadıktan sonra kesin bir karar vereceğiz." açıklamasını yaptı.

BU SEZON 14 GOL 6 ASİST

1998 İstanbul doğumlu olan Ianis Hagi, kariyerinde Viitorlu dışında Fiorentina forması da giydi. Ianis Hagi, bu sezon forma giydiği 36 resmi maçta 14 gol atıp 6 asist yaptı.

(Sporx)