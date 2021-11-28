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Spor

Galatasaray Ianis Hagi'nin peşinde

Galatasaray, efsane futbolcusu Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

28 Kasım 2021 Pazar 14:38 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 14:38
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Sezon başında Rumen oyuncular Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katan Galatasaray, kış transfer dönemi adına da Rangers'tan Ianis Hagi'nin durumunu yakından takip ediyor. Rangers'ta menajer Steven Gerrard'ın Aston Villa'ya gidişi sonrası Ianis Hagi'nin devre arasındaki durumu da merak ediliyor.

Eurosport'un haberine göre Ianis Hagi'nin devre arasında takımdan ayrılması beklenebilir. Bu doğrultuda özellikle Fransız ekibi Lyon'un Rumen yıldızı kadrosuna katmak istediği aktarılıyor.

GALATASARAY TAKİPTE

Ianis Hagi için Lyon devrede olsa da Gerrard'ın ayrılığı sonrası Galatasaray, Roma ve Sevilla'nın da transfer durumunu yakından takip ettikleri belirtiliyor. Steven Gerrard'ın Hagi'yi Aston Villa'ya transfer edebileceği de aktarılan iddialar arasında.

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