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Galatasaray iç transfer çalışmalarına hız verdi

Galatasaray, sezon sonu mukavelesi sona erecek olan Sinan Gümüş, Selçuk İnan ve Martin Linnes ile yeni sözleşme imzalamak için düğmeye bastı. Yönetim, Sinan Gümüş’e 5 Selçuk’a 1+1, Linnes’e ise 3+1 yıllık anlaşma önerecek.

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KAPTAN GÖZÜ KAPALI İMZA ATACAK
 
Galatasaray'da iç transfer çalışmaları şimdiden başladı… Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kaptan Selçuk İnan, Martin Linnes ve Sinan Gümüş ile yeni mukavele yapacak. 2011 yılından bu yana Sarı-Kırmızılı formayı giyen Selçuk’a 1+1 yıllık anlaşma teklif edilecek. Futbol kariyerini Galatasaray’da noktalamak istediğini açıklayan Kaptan'ın önüne gelecek olan sözleşmeyi gözü kapalı imzalayacağı ve para konusunda da sıkıntı çıkarmayacağı biliniyor.
 
MARTİN KALMAK İSTİYOR
 
Fatih Terim’in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen bir başka isim olan Martin Linnes de takımda kalmaya sıcak bakıyor… Geçtiğimiz günlerde Norveç basınına açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, Sarı-Kırmızılı takımda mutlu olduğunu ve yönetimden teklif beklediğini söylemişti. Yönetim de 27 yaşındaki oyuncuya yıllık 1.5 milyon eurodan 3+1 yıllık yeni sözleşme önerecek. Şu anda senelik 950 bin euro kazanan Martin’in 10 bin euro olan maç başı ücreti de kaldırılacak.
 
MARTTA RESMİYET KAZANACAK
 
Geçtiğimiz yıl kazanılan şampiyonlukta attığı kritik gollerle büyük pay sahibi olan Sinan Gümüş de yönetimin yeni sözleşme imzalamak istediği bir başka isim… Bu sezon çalkantılı bir süreç geçirmesine rağmen toparlanan Sinan’a 10 milyon TL’den ve belli oranlarda her geçen yıl artacak 5 yıllık anlaşma sunulacak. 25 yaşındaki yıldızın da bu teklifi reddetmeyeceği düşünülüyor. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları mart ayının 10’una kadar oyuncularla bir araya gelecek.
 
Güneş

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