İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan, Galatasaray'a imza atan Victor Osimhen için devreye girdi ama yeterli olmadı. Milan'ın Zlatan Ibrahimovic'i devreye soktuğu fakat Nijeryalı golcünün Galatasaray'ı tercih ettiği bildirildi. Haberde şu ifadeler kullanıldı: "Arsenal, PSG ve Chelsea, Osimhen için bir hamleyle yoğun bir şekilde bağlantılıydı. Suudi Arabistan kulübü Al Ahli yıldız forvetle ciddi şekilde ilgileniyordu, ancak transferi bitiremedi. AC Milan Osimhen'i ikna etmeye çalıştı. Şu anda Milan'da kıdemli danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic, onu kiralık olarak ikna etmek için Napoli ve Osimhen ile görüştü, ancak anlaşma yürümedi. 25 yaşındaki Nijeryalı golcü, Milan yerine Türk kulübü olan Galatasaray'ı tercih etti."

Geçtiğimiz hafta ilk maçına çıkan Osimhen, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğunu korumak isteyen sarı kırmızılı takımda önemli bir rol üstlenmeyi hedefliyor.