Galatasaray, orta saha transferinde dünya çapında ses getirecek bir adım atıyor.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME

Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı. Yıldız orta saha ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalanacak. Deneyimli orta saha yıllık 5 milyon Euro maaş kazanacak.

İSTANBUL'A GELDİ!

Öte yandan Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İlkay Gündoğan'ı taşıyan uçak saat 16:00'da İstanbul'a geldi.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

1990 doğumlu hücum oyuncusu, Mertens ve Muslera'nın ayrılmasıyla soyunma odasında oluşan ağabeylik boşluğunu dolduracak. Teknik direktör Okan Buruk, saha içinde İlkay'dan 10 numara olarak katkı almaya çalışacak. İlkay, Almanya Milli Takımı'nı 2015'ten önce seçtiği için kural gereği yabancı sayılmayacak ve yerli statüsünde oynayabilecek.

Almanya'da doğup büyüyen ve Almanya Milli Takımı'nda forma giyen İlkay, kariyerinde Schalke 04, Nürnberg, Dortmund, Barcelona ve Manchester City'de oynadı. Sağ ayağını kullanan tecrübeli futbolcu; ön libero, merkez orta saha ve on numara olarak görev yapabiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City ile 4 maça çıkan İlkay, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.