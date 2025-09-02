İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1621
  • EURO
    47,9981
  • ALTIN
    4615
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray için geldi! İlkay Gündoğan İstanbul'da
Spor

Galatasaray için geldi! İlkay Gündoğan İstanbul'da

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı 34 yaşındaki deneyimli futbolcu İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Eylül 2025 Salı 16:05 - Güncelleme:
Galatasaray için geldi! İlkay Gündoğan İstanbul'da
ABONE OL

Galatasaray, orta saha transferinde dünya çapında ses getirecek bir adım atıyor.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME

Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı. Yıldız orta saha ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalanacak. Deneyimli orta saha yıllık 5 milyon Euro maaş kazanacak.

İSTANBUL'A GELDİ!

Öte yandan Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İlkay Gündoğan'ı taşıyan uçak saat 16:00'da İstanbul'a geldi.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

1990 doğumlu hücum oyuncusu, Mertens ve Muslera'nın ayrılmasıyla soyunma odasında oluşan ağabeylik boşluğunu dolduracak. Teknik direktör Okan Buruk, saha içinde İlkay'dan 10 numara olarak katkı almaya çalışacak. İlkay, Almanya Milli Takımı'nı 2015'ten önce seçtiği için kural gereği yabancı sayılmayacak ve yerli statüsünde oynayabilecek.

Almanya'da doğup büyüyen ve Almanya Milli Takımı'nda forma giyen İlkay, kariyerinde Schalke 04, Nürnberg, Dortmund, Barcelona ve Manchester City'de oynadı. Sağ ayağını kullanan tecrübeli futbolcu; ön libero, merkez orta saha ve on numara olarak görev yapabiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City ile 4 maça çıkan İlkay, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.