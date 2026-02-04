Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha Renato Nhaga transferini resmen bitirdi.

Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı 18 yaşındaki Gineli orta saha İstanbul'a geldi. Genç futbolcunun, Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

AJAX'IN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Renato Nhaga transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Hollanda devi Ajax, genç futbolcu için son anda resmi teklif yaptı. Ancak Nhaga, Galatasaray ile anlaşmaya vardığını belirterek Ajax'ın teklifini geri çevirdi ve tercihini sarı-kırmızılılardan yana kullandı.

7 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Galatasaray'ın bu transfer için Casa Pia'ya 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği, ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesinin de anlaşmada yer aldığı belirtildi.

Genç yaşına rağmen Avrupa kulüplerinin radarına giren Renato Nhaga'nın, Galatasaray'ın gelecek planlarında önemli bir yer tutması bekleniyor.