Yaz transfer döneminde Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği joker savunmacı Wilfried Singo'yu bitirmek üzere. Africa Foot'un haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, başarılı futbolcu Wilfried Singo'nun transferi için Fransız kulübü Monaco ile prensip anlaşmasına vardı. 24 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçmek ve transferinin son detaylarını tamamlamak üzere Türkiye'ye geleceği öne sürüldü.

5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Fildişili yıldızın 5 milyon euro bedelle kiralık olarak Cim-Bom'a katılacağı, 25 milyon euroya bonservisinin alınacağı aktarıldı. Bu maddenin devreye girmesi için bazı şartların gerçekleşmesinin gerektiği aktarıldı. Öte yandan 1.90 boyundaki Wilfried Singo'nun 2030 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Önümüzdeki dönemde Osimhen ve Mauro Icardi'yi aynı anda sahaya sürmeyi planlayan Buruk, Singo'nun atletik yapısıyla savunmayı güçlendirmeyi planlıyor.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

2023 yazında 9.1 milyon euro bonservis bedeliyle Ligue 1 ekibi Monaco'ya transfer olan savunmacı, Fransız ekibinde şu ana kadar 60 maçta görev alırken 8 skor katkısı (gol+asist) verdi. Kulüp kariyerinde toplam 200 maça çıkan Singo, 14 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Fildişi Milli Takımı'nda ise 23 kez forma giydi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Okan Buruk; futbolcuyu ağırlıklı olarak sağ bekte kullanmayı düşünüyor.