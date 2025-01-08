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Spor

Galatasaray için kritik hafta! Milan Skriniar karar aşamasında

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekibin uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Milan Skriniar transfer için karar aşamasına geldi. İşte detaylar...

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 11:19 - Güncelleme:
Galatasaray için kritik hafta! Milan Skriniar karar aşamasında
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Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Milan Skriniar için sıcak bir gelişme yaşandı.

L'Equipe'de yer alan habere göre; Slovak oyuncu, geleceği için son kararını bu hafta sonuna kadar verecek.

EN ISRARCI TAKIM

Haberde Galatasaray'ın en ısrarcı takım olarak öne çıktığı belirtilirken, birçok taliplisinin olduğu yazıldı.

Yıldız savunmacı ile Tottenham, Napoli ve Aston Villa'nın ilgilendiği kaydedildi.

SICAK BAKIYOR

Skriniar'ın, düzenli oynayabileceğini düşündüğü için sarı kırmızılı takımın teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

29 yaşındaki stoper, kısa süre içinde hangi takıma transfer olacağına karar vermesi bekleniyor.

PSG'ye Inter'den bedelsiz transfer olan Skriniar, bu sezon 5 maçta forma giyebildi.

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