Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni; başkan Dursun Özbek, kulübün eski başkanları, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve camianın önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşiyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, temel atma töreninde bir konuşma yapıyor. Özbek'in açıklamaları şöyle:

"GALATASARAY CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SPOR KULÜBÜDÜR"

"Cumhuriyetin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın 104. yılı... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basması sadece kurtuluşumuzun adımı değil, ulusumuzu ileri götürecek genç fikirlerin doğuşudur. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilmiştir. Galatasaray, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor kulübüdür. Galatasaray'ı daha büyük başarılara ulaştıracağız. Gazi Mustafa Kemal'in izinde, onun ilkelerini gelecek kuşaklara aktaracağız."

"KİMSENİN HAYALİNİ BİLE KURAMADIĞI HEDEFLER..."

"Galatasaray, tarihi boyunca genç fikirlerin hedeflere dönüştüğü yer olmuştur. Kimsenin hayalini bile kuramadığı hedefler, bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen'in belirlediği Türk olmayan takımları yenmek hedefi tam da böyle bir hedeftir. Bugün 19 Mayıs'ı birlikte kutlarken başka bir heyecanı da yaşıyoruz. Kurucularımızın koyduğu hedeflerin yeni bir adımında tesislerimizi açacağız."

"GALATASARAY'IN ÜLKESİNE OLAN BORCU"

"Gençlerimiz burada en modern koşullarda sadece sahip oldukları yetenekleri geliştirmeyecekler aynı zamanda Galatasaray gelenekleri ve terbiyesiyle iyi insan olarak yetişeceklerdir. Bu Galatasaray'ın ülkesine olan borcudur."