11 Şubat 2026 Çarşamba
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray ile adı geçiyordu! Guardiola'dan Bernardo Silva kararı
Spor

Galatasaray ile adı geçiyordu! Guardiola'dan Bernardo Silva kararı

Manchester City ile sözleşmesinin son sezonunu geçiren Bernardo Silva'nın adı Galatasaray ile anılıyordu. İngiliz devinin menajeri Pep Guardiola'nın, Portekizli yıldızın takımda kalmasını istediği aktarıldı. İşte detaylar...

11 Şubat 2026 Çarşamba 20:11
Galatasaray ile adı geçiyordu! Guardiola'dan Bernardo Silva kararı
Manchester City forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bernardo Silva ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Portekizli yıldız için Pep Guardiola harekete geçti. Tecrübeli teknik adamın, 31 yaşındaki futbolcunun takımda kalması adına yönetime yeni sözleşme görüşmelerinin başlatılması talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Haberde, Bernardo Silva'ya Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona ve Bayern Münih'in de ilgi gösterdiği hatırlatılırken, sarı-kırmızılıların transfer yarışında önemli adaylardan biri olduğu belirtildi.

Guardiola'nın, takımın kilit isimlerinden biri olan Silva'yı kaybetmek istemediği ve bu nedenle süreci yakından takip ettiği aktarıldı. Portekizli yıldızın geleceğinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi.

2017'den bu yana Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibinde çıktığı 441 maçta 74 gol ve 78 asistlik performans sergiledi.

