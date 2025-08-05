Galatasaray ile anılan John Victor için West Ham United iddiası

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Botafogo kalecisi John Victor hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Premier Lig takımlarından West Ham United, 29 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak üzere harekete geçti. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı ifade edildi.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberde yer alan bilgilere göre, Brezilyalı kaleci John Victor'un tüm sözleşme koşullarını kabul ettiği belirtilirken, transferin 10 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşeceği bildirildi.

SEZON PERFORMANSI

Botafogo formasıyla bu sezon 35 resmi karşılaşmaya çıkan John Victor, 14 maçta kalesini gole kapatırken, 31 kez topu ağlarında gördü. Tecrübeli file bekçisinin istikrarlı performansı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.