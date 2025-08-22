Galatasaray ile anılıyordu! Adrien Rabiot kararını verdi

Süper Lig devi Galatasaray, Marsilya'da kadro dışı kalan Adrien Rabiot için teklif sundu. Fransız futbolcu ise sarı kırmızılı kulübün teklifini geri çevirdi.

Rabiot ile daha önce de ilgilenen Galatasaray, Fransız futbolcu için yaşanan bu durumun ardından transfer için devreye girdi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Rabiot, Galatasaray'ın ilgisini nazik bir şekilde geri çevirdi.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcunun, Marsilya ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.