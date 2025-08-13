İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7836
  • EURO
    47,8092
  • ALTIN
    4400.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray ile anılıyordu! Donnarumma'nın menajerinden resmi açıklama
Spor

Galatasaray ile anılıyordu! Donnarumma'nın menajerinden resmi açıklama

Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklayan Gianluigi Donnarumma'nın adı Galatasaray ile anılmıştı. İtalyan kalecinin menajeri Mino Raiola'dan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

Haber Merkezi13 Ağustos 2025 Çarşamba 20:22 - Güncelleme:
Galatasaray ile anılıyordu! Donnarumma'nın menajerinden resmi açıklama
ABONE OL

Paris Saint Germain ile yollarını ayırdığını açıklayan Gianluigi Donnarumma'nın yeni takımı merak konusu olmaya devam ediyor.

İtalyan kalecinin nereye transfer olacağına dair açıklama, menajeri Mino Raiola'dan geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Raiola, Donnarumma için İngiltere'nin doğru bir tercih olacağını vurguladı.

Mino Raiola "Bence Gigio için Premier Lig doğru bir adım, bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalyan kulüpleriyle hiçbir görüşme yapmadıklarını da vurgulayan Donnarumma'nın menajeri "PSG'nin Gigio konusundaki tavrından dolayı hâlâ şaşkınız." diye konuştu.

Bir ara Galatasaray'la da adı anılan Gianluigi Donnarumma'ya en büyük ilginin Manchester City'den geldiği belirtiliyor.

  • Gianluigi Donnarumma
  • Galatasaray transferi
  • Mino Raiola

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.