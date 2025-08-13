Paris Saint Germain ile yollarını ayırdığını açıklayan Gianluigi Donnarumma'nın yeni takımı merak konusu olmaya devam ediyor.

İtalyan kalecinin nereye transfer olacağına dair açıklama, menajeri Mino Raiola'dan geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Raiola, Donnarumma için İngiltere'nin doğru bir tercih olacağını vurguladı.

Mino Raiola "Bence Gigio için Premier Lig doğru bir adım, bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalyan kulüpleriyle hiçbir görüşme yapmadıklarını da vurgulayan Donnarumma'nın menajeri "PSG'nin Gigio konusundaki tavrından dolayı hâlâ şaşkınız." diye konuştu.

Bir ara Galatasaray'la da adı anılan Gianluigi Donnarumma'ya en büyük ilginin Manchester City'den geldiği belirtiliyor.