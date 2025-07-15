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Spor

Galatasaray ile anılıyordu! Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Galatasaray'ın gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili Inter cephesinden açıklama geldi. İtalyan kulübün başkanı Giuseppe Marotta, milli futbolcunun takımdan ayrılmayacağını ve kulübün oyuncusu olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi15 Temmuz 2025 Salı 18:08 - Güncelleme:
Galatasaray ile anılıyordu! Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması
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Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu için Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan net bir açıklama geldi.

Football Italia'nın haberine göre; Marotta, milli futbolcunun takımdan ayrılmayacağını ve kulübün oyuncusu olduğunu duyurdu.

Lega Serie A toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Marotta, "Hakan her yönüyle bizim oyuncumuz ve sezon öncesi kampına çağrıldı" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz sezonda Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi. Bu sezonda 47 maçta forma giyen milli futbolcu 11 gol 8 asistlik bir perfomans gösterdi.

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