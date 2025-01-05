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Spor

Galatasaray ile anılıyordu! Issa Kabore için sürpriz iddia

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Manchester City'nin 23 yaşındaki futbolcusu Issa Kabore için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Genç yıldızın Alman ekibi Werder Bremen ile anlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Haber Merkezi5 Ocak 2025 Pazar 13:04 - Güncelleme:
Galatasaray ile anılıyordu! Issa Kabore için sürpriz iddia
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Adı Galatasaray'la da anılan Manchester City'nin sağ beki Issa Kabore'nin Werder Bremen ile anlaştığı ileri sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alman takımı, Kabore'yi sezon sonuna kadar kiralayacak.

Werder Bremen'in 23 yaşındaki futbolcunun transferini, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından açıklaması bekleniyor.

Burkina Fasolu sağ bek, sezonun ilk yarısını Benfica'da kiralık olarak geçirmişti. Portekiz takımında yeterli süre alamayan Kabore'nin sözleşmesi 31 Aralık'ta feshedilmişti.

Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu ileri sürülen futbolcu bu sezon 7 maçta 193 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

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