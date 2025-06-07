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Spor

Galatasaray ile anılıyordu! İşte Baturina'nın yeni adresi

Galatasaray ile adı geçen Dinamo Zagreb'in genç yıldızı Martin Baturina, Fabregas'ın takımı Como'dan gelen teklifi kabul etti.

Haber Merkezi7 Haziran 2025 Cumartesi 19:02 - Güncelleme:
Galatasaray ile anılıyordu! İşte Baturina'nın yeni adresi
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Dinamo Zagreb'in yıldız oyuncusu Martin Baturina, Como ile anlaşmak üzere.

2024-2025 sezonu için takımda yardımcı antrenör olarak görev yapan Cesc Fabregas'ı teknik direktör olarak göreve getiren Como, genç yıldız ile prensipte anlaştı.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Dinamo Zagreb forması giyen hücüm oyuncusunun, bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon euro karşılığında İtalyan ekibine katılması bekleniyor. Transferin kulüpler arasında bir anlaşmazlık çıkmaması halinde önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

FABREGAS'IN GENÇ YETENEKLERE YATIRIMLARI

Sezon başında Assane Diao ve Nico Paz gibi genç oyuncuları kadrosuna katan Como, Fabregas önderliğinde genç yıldızlardan yüksek seviyede verim alıyor

Real Betis'ten transfer edilen Senagal milli oyuncu Assane Diao, bu sezon Como ile çıktığı 34 maçta 10 gol atarken 4 de asist yaptı.

Real Madrid'den transfer edilen genç yetenek Nico Paz ise takımyla çıktığı maçlarda 6 gol atıp 9 da asist yaptı.

BATURİNA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Hırvat on numara, bu sezon Dinamo Zagreb forması ile 6 gol ve 12 asistlik katkı verdi.

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