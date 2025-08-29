Galatasaray ile anılıyordu! Manuel Akanji için devreye girdiler

Transfer döneminin son günlerine girilmesi ile birlikte Manchester City'nin stoperi Manuel Akanji'nin transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre AC Milan, Manuel Akanji için Manchester City'ye 15 milyon € civarı + ekstralar içeren ilk sözlü teklifini yaptı.

İngiliz kulübü satışa açık, kulüpler arasında sorun yok. Milan, oyuncunun menajeriyle görüşüyor.

Milan'ın yanı sıra Tottenham da transfer için ilgileniyor ve temas hâlinde.

GALATASARAY TAKİPTE

Akanji'nin transferi için Galatasaray, Manchester City ile anlaşma sağlamıştı ancak oyuncu ile resmi bir anlaşma sağlayamamıştı.

İsviçreli oyuncunun yeni adresinin yakında belli olması bekleniyor.