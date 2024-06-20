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Spor

Galatasaray ile anılıyordu! Michy Batshuayi için açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için açıklama yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek sezon oyuncuyla yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi. İşte detaylar...

AA20 Haziran 2024 Perşembe 17:29 - Güncelleme:
Galatasaray ile anılıyordu! Michy Batshuayi için açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi
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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin." dedi.

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