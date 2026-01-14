Milan, Galatasaray'ın da gündemine gelen Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana için kararını verdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fofana'nın, Milan'da önemli ve düzenli bir ilk 11 oyuncusu olduğu yazıldı.

40 MİLYON EURO

Milan'ın, bu nedenle 27 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 40 milyon euro olduğu kaydedildi.

Milan'ın, Fofana için, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ademola Lookman için Atalanta tarafından istenen 40 milyon euroya yakın bir rakamla masaya oturmayı planladığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Milan forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Fofana, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.