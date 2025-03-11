FCSB forması giyen ve Galatasaray'la adı geçen Stefan Tarnovanu için oyuncunun menajeri Victor Becali'den açıklama geldi.

Becali, Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcu için kendileriyle temasa geçmediğini söyledi. Galatasaray'ın Rumen kaleciyi Lyon maçında takip ettiği haberlerine de açıklık getiren menajer Becali, sarı-kırmızılılardan kimsenin Tarnovanu'yu izlemediğini söyledi.

"GALATASARAY TEMASA GEÇMEDİ"

Victor Becali, "Kulüple temasa geçtiler mi bilmiyorum ama Galatasaray'dan kimse bizimle temasa geçmedi. Galatasaray'ın Tarnovanu'yu izlemeye geldiği ve onu locadan takip ettiği yazıldı ancak Galatasaray'dan kimse onu takip etmeye gelmedi." dedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki kalecinin kulübü FCSB ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Tarnovanu, bu sezon FCSB'nin kalesini 49 maçta korudu ve bu maçlarda kalesinde 44 gol gördü. Tarnovanu, 49 maçta 20 kez ise kalesinde gole izin vermedi.