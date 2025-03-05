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Spor

Galatasaray ile anılıyordu! Tarnovanu'dan resmi açıklama

Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası için kaleci adayı olarak FSCB'nin Rumen file bekçisi Stefan Tarnovanu'yu gündemine aldığı öne sürülmüştü. Tarnovanu'dan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

Haber Merkezi5 Mart 2025 Çarşamba 21:16 - Güncelleme:
Galatasaray ile anılıyordu! Tarnovanu'dan resmi açıklama
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FCSB kalecisi Stefan Tarnovanu, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tarnovanu, Galatasaray ve Napoli'nin yetkililerin kendisini bu maçta takip edeceği yönünde haberlerin çıkmasının hatırlatılmasının ardından, "Takım arkadaşlarım sayesinde zirvedeyim, tek başıma bunu yapamazdım. Lyon maçı çok önemli bir maç ve tekrarı yok! Bu yüzden buraya, kulübüme odaklandım. Yaz aylarına kadar tek düşüncem bu." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 47 maçta FCSB'nin kalesini korudu. Tarnovanu, bu maçların 19'unda kalesinde gole izin vermedi.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Rumen file bekçisinin kulübü FCSB ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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