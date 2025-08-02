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Spor

Galatasaray ile anılıyordu! Wilfried Singo kararını verdi

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Wilfried Singo, geleceğiyle ilgili kararını verdi. 24 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek, AS Monaco'da kalmayı tercih etti.

Haber Merkezi2 Ağustos 2025 Cumartesi 00:50 - Güncelleme:
Galatasaray ile anılıyordu! Wilfried Singo kararını verdi
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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Wilfried Singo, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre 24 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek, AS Monaco'da kalmayı tercih etti.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Singo'ya Galatasaray'ın ciddi bir teklif sunduğu ancak oyuncunun Monaco'da mutlu olduğu ve kulübüyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediği öğrenildi.

Monaco ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının, teknik direktör Adi Hütter'in planlarında önemli bir yer tuttuğu ve bu nedenle transferine onay verilmediği de gelen bilgiler arasında.

MONACO PERFORMANSI

Singo, geride kalan sezonda Monaco'da 35 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 3 asistlik katkı verdi.

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