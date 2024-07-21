Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray'ın ilgilendiği Brezilyalı orta saha Wendel için açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile Wendel için anlaşmaya vardıkları iddialarını yanıtlayan Medvedev, "Wendel'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddiaları doğru değil. Wendel, Zenit'in oyuncusu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Wendel için Zenit'e 20 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu ve transferin kısa süre içinde tamamlanacağı öne sürülmüştü.

ZENIT PERFORMANSI

Wendel, 2020 yılında Benfica'dan 20 milyon Euro karşılığı Zenit'in yolunu tutmuştu. Zenit'te 124 maçta süre bulan Brezilyalı yıldız 20 gol, 25 asistlik performans ortaya koydu.