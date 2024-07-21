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Spor

Galatasaray ile anılıyordu! Zenit'ten Wendel için açıklama geldi

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ve anlaşmaya vardığı iddia edilen Zenit oyuncusu Wendel için Rusya kulübünün başkanından açıklama geldi. İddiaları yalanlayan Zenit Başkanı Alexander Medvedev, 'Wendel'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddiaları doğru değil.' dedi. İşte detaylar...

21 Temmuz 2024 Pazar 16:24 - Güncelleme:
Galatasaray ile anılıyordu! Zenit'ten Wendel için açıklama geldi
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Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray'ın ilgilendiği Brezilyalı orta saha Wendel için açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile Wendel için anlaşmaya vardıkları iddialarını yanıtlayan Medvedev, "Wendel'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddiaları doğru değil. Wendel, Zenit'in oyuncusu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Wendel için Zenit'e 20 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu ve transferin kısa süre içinde tamamlanacağı öne sürülmüştü.

ZENIT PERFORMANSI

Wendel, 2020 yılında Benfica'dan 20 milyon Euro karşılığı Zenit'in yolunu tutmuştu. Zenit'te 124 maçta süre bulan Brezilyalı yıldız 20 gol, 25 asistlik performans ortaya koydu.

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