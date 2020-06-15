15 Haziran 2020 Pazartesi 17:57 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 17:57

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan son dakika Oğulcan Çağlayan, Vedat Muriç ve Galatasaray açıklaması geldi.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan ve 2-0 kazanılan Galatasaray maçıyla ilgili konuşan Hasan Kartal, "Koronavirüs sebebiyle lige verilen arada takımımız iyi çalıştı. Bu süreci hocamız ve takımımız çok iyi değerlendirdi. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada Galatasaray'dan 3 puan almak bizim için çok önemliydi, bu hafta da kazanmamız çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

'OĞULCAN'IN SÖZLEŞMESİNDE OPSİYON VAR!'



Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen ve dün akşamki maça yedek başlayan Oğulcan Çağlayan hakkında ise başkan Kartal, "Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray maçına yedek başlamasının nedeni hocamızın takdiri, Galatasaray iddialarıyla ilgisi yok. Zaten Oğulcan'ın sözleşmesinde opsiyonumuz var. Oğulcan'ın opsiyonunu kullanabiliriz. Sözleşmedeki opsiyonun detaylarını yöneticilerimiz biliyor. Ünal Hocamız, Oğulcan'ın takımda kalmasını isterse opsiyonu kullanacağız" dedi.

YAŞAR KEMAL UĞURLU YORUMU!



Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun bariz bir hata yapmadığını belirten Kartal, "Geçtiğimiz sezon Rizespor-Galatasaray maçı sonrasındaki açıklamalarımdan dolayı pişman değilim. Geçen sezon Rizespor-Galatasaray maçını yöneten hakem, hakem değildi, zaten görevi bıraktı da... Dünkü maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili yorumum ise bariz hatalar yaptığını gözlemleyemedim, iyi bir maç çıkardı" açıklamasında bulundu.

'G.SARAY, VEDAT TRANSFERİNDE YANLIŞ YOL İZLEDİ!'



Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye transfer sürecinden bahseden Hasan Kartal, "Galatasaray'daki yönetici arkadaşlar, Vedat Muriç'in transferi konusunda yanlış bir yol izlediler. O dönem kulübümüzden önce Vedat'la irtibata geçtiler. Bu da etik olmadı. Vedat'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasında en önemli etken Fenerbahçe'nin bizimle anlaşmasıydı. Sosyal medya adresim Instagram'a bakıyorum; 1300 civarında Galatasararaylı arkadaş küfür etmiş. Cahil çocuklar, hiçbirisini sallamıyorum, hepsi çocuk dava da açmayacağım" diye konuştu.

Başkan Kartal, maç sonu yayınlanana sevinç görüntülerinin sosyal mesafeye uyulmaması nedeniyle eleştirildiğini hatırtatılması üzerine, "Maç sonundaki fotoğrafa eleştiriler geldi. İnsan ölümden bile korkmuyor o sevinç anında. Yöneticilerimizin tamamı koronavirüs testinden geçmişlerdi, oyuncu ve teknik heyetteki arkadaşlarımız da testten geçmişti fakat dikkat etmemiz lazımdı. Futbolcu, ve teknik heyet ve personelimizin koronavirüs test ücretleri TFF tarafından karşılanmıyor, Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılıyor." şeklinde konuştu.