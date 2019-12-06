Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ortak basın toplantısı düzenledi.

"Biz bedel ödeyerek evimizin tekrar sahibi oluyoruz"

Mustafa Cengiz'in konuşmasının satırbaşları:

"Bugün burada Galatasaray'ın tarihi bir anına tanıklık ediyoruz. 2016'dan beri süren ve maalesef fiziki ve hukuksal nedenlerden ötürü çıkamadığımız Florya'nın tekrar dönüşünü sağlamış bulunuyoruz. Ben bunun temelinin oluşumunu sağlayan, Riva arazisini camiamıza kazandıran Selahattin Beyazıt'a teşekkür ediyorum. Projeye delalet eden bütün değerli kardeşlerimizi kutluyorum. Cumhurbaşkanımıza ve emek veren herkese teşekkür ediyorum."

"Florya bizim mabedimiz. Buranın kazandırılması çok önemli. 2018 mayıs sonu itibarıyla kaynaklanan bütün giderleri, faizleri ödeyeceğiz. Aldığımız 120 milyon TL'yi iade ediyoruz. Biz bedel ödeyerek evimizin tekrar sahibi oluyoruz. Ben bunun bütün spor kulüplerinin yuvasına kavuşmasını dilerim. Yuva çok önemlidir. Taraftarımızın ve rakiplerimizin de bu bağlamda değerlendirmesini rica ederim."

"Camiamızın mutlaka buradan konut almasını rica ediyorum"

"Bugün Riva, İstanbul'un hem ulaşım hem de depreme dayanıklılık açısından en değerli yerlerinden biri. Gelecek Riva'da. 365 gün kalınabilecek özellikte bir konumda. Camiamızın mutlaka buradan konut almasını rica ediyorum. Burada konut sahibi olmak, hem çocuklarımızın hem de camiamızın geleceği için önemli. Riva'ya sahip çıksınlar. Ben bu anlaşmanın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yapılandırma için destek veren bankalara da çok çok teşekkür ediyorum."

"Florya'yı en iyi, en mümtaz hale getirmeye çalışacağız"

"Florya aynı şekilde, önceki durumuna gelecek. Protokolün imzaladığı andaki durum neyse o olacak. Kapalı bir spor salonumuz var, daha iyi hale getireceğiz. Bazı düşüncelerimiz var. Futbol takımı ve teknik heyet çok mutlu oldu. Yatırım yapamıyorduk. Bazı sahaları düzenleyemiyorduk. Her an çıkma havasındayız. Şimdi tekrar sahip olma duygusuyla Florya'yı en iyi, en mümtaz hale getirmeye çalışacağız."

Hakan Gedikli: Ortak menfaatlerimiz doğrultusunda yeni bir protokol imzaladık

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli'nin konuşmasının satır başları:

"Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Attığımız her adamda paydaşlarımıza değer katmak istiyoruz. Süreç zorlu olsa da süreç sonundaki kazanımlar önemlidir. Galatasaray ile 2016'da bir protokol yapmıştık. Sonrasında bu alanlarda gerekli ihale çalışmalarını yaptık ve sonuçlandırdık. Riva arazisinde inşaat ve satış çalışmaları sürüyor. Florya protokolü ise feshedildi. Galatasaray ile ortak menfaatlerimiz doğrultusunda yeni bir protokol imzaladık."

"Anlaşmayla birlikte işin sonunda hep birlikte güzellikleri göreceğiz"

"Riva arazisindeki Düşler Vadisi projemizin gelişitirilmesine aynı şartlarda devam ediyoruz. Mutabakata vararak bu sabah bir protokol imzaladık ve yayınladık. Düşler Vadisi projesinden bağımsız bölüm satın almak isteyen vatandaşlara, alıcılara teslim edeceğiz. Galatasaray ile yaptığımız bu anlaşmayla birlikte işin sonunda hep birlikte güzellikleri göreceğiz. Bu sürece katkı veren devlet büyüklerimize, Galatasaray'a, Sayın Mustafa Cengiz'e ve katılımcılara teşekkür ederim."