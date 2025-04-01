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Spor

Galatasaray ile Fenerbahçe 403. kez kozlarını paylaşacak

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın yapacakları derbiyle tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek.

AA1 Nisan 2025 Salı 12:12 - Güncelleme:
Galatasaray ile Fenerbahçe 403. kez kozlarını paylaşacak
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Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 402 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

KUPADA GALATASARAY ÜSTÜN

İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek.

Türk futbolunun iki çınarı, 1962-1963 sezonuyla başlayan ve kısa süre Federasyon Kupası adıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda 27 kez mücadele etti.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kupadaki derbilerde Galatasaray'ın attığı 44 gole, Fenerbahçe 29 golle karşılık verebildi.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.

Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 14 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.

Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

TarihStatOrganizasyonSonuç (GS-FB)
06.02.2021ÜlkerSüper Lig1-0
21.11.2021NefSüper Lig1-2
10.04.2022ÜlkerSüper Lig0-2
08.01.2023ÜlkerSüper Lig3-0
04.06.2023NefSüper Lig3-0
24.12.2023ÜlkerSüper Lig0-0
07.04.2024Şanlıurfa 11 NisanTFF Süper Kupa3-0 (Hükmen)
19.05.2024RAMS ParkSüper Lig0-1
21.09.2024ÜlkerSüper Lig3-1
24.02.2025RAMS ParkSüper Lig0-0

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