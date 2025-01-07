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Spor

Galatasaray ile görüştü! İşte Marcus Rashford'ın son kararı

Transfer çalışmaları için dümeni Ada'ya kıran Galatasaray, Manchester United forması giyen başarılı oyuncu Marcus Rashford ile masaya oturdu. Sarı kırmızılı ekiple görüşen İngiliz oyuncu kariyerine 5 büyük ligde devam etmek istediği için önceliğinin Avrupa takımları olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Haber Merkezi7 Ocak 2025 Salı 15:53 - Güncelleme:
Galatasaray ile görüştü! İşte Marcus Rashford'ın son kararı
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Galatasaray, Manchester United'ın gözden çıkardığı Marcus Rashford için görüşme gerçekleştirdi. İşte İngiliz oyuncunun kararı...

ROMANO: "G.SARAY GÖRÜŞTÜ"

Manchester United'un kadroda düşünmediği Marcus Rashford için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, yıldız futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, kısa süre önce Marcus Rashford ile görüştü.

5 BÜYÜK LİGİ İSTİYOR

Haberde İngiliz oyuncunun, 5 büyük ligden bir takıma transfer olmak istediği yazıldı.

NURİ ŞAHİN DE İLGİLENİYOR

Rashford ile Galatasaray'ın yanı sıra Nuri Şahin'in takımı Dortmund da yıldız ismi kiralamak için bilgi istediği belirtildi.

İTALYAN EKİPLERİ SIRADA

Bununla birlikte Milan, Juventus ve Napoli'nin de 26 yaşındaki yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Manchester United formasıyla bu sezon 24 maçta görev alan Rashford, 7 gol 3 asist performans sergiledi.

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