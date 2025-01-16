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Spor

Galatasaray ile Hatayspor 10. kez kozlarını paylaşacak

Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Hatayspor 10. kez kozlarını paylaşacak.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
Galatasaray ile Hatayspor 10. kez kozlarını paylaşacak
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Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 10. kez karşılaşacak.

Süper Lig'de iki ekip arasında geride kalan 9 maçtan 6'sını (biri hükmen) Galatasaray kazanırken kazanırken Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 18 golüne, Akdeniz temsilcisi 11 golle yanıt verdi.

HATAYSPOR'UN SAHASINDA OYNANAN MAÇLAR

Hatayspor, Galatasaray'ı konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı konuk ettiği 4 karşılaşmanın 3'ünden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip ise deplasmandaki maçlarda Hatayspor karşısında sadece bir kez hükmen galip geldi.

Hatayspor söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekibin filelerini 9 kez havalandırırken Galatasaray da Akdeniz ekibine 6 golle (3'ü hükmen galibiyetten) cevap verdi.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi.

Hatayspor ise 2020-21 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

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