Galatasaray ile Kasımpaşa 39. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 39. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 38 lig maçından 24'ünü Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 75 golüne, Kasımpaşa 38 golle yanıt verdi.

RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR



Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 12 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, bu statta Kasımpaşa'yı 9 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 3 kez kazandı.

Galatasaray bu maçlarda 23 gol atarken, Kasımpaşa ise 16 kez ağları havalandırdı.

EN FARKLI SKORLAR



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.