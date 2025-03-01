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Spor

Galatasaray ile Kasımpaşa 42. kez kozlarını paylaşacak

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray, rakibiyle 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 26'sını sarı kırmızılı ekip kazanırken, 8 müsabaka ise berabere bitti. Kasımpaşa da 7 maçtan galibiyet çıkarmayı bildi.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 09:36 - Güncelleme:
Galatasaray ile Kasımpaşa 42. kez kozlarını paylaşacak
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Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 42. kez karşılaşacak.

Ligde iki ekip arasında daha önce oynanan 41 maçtan 26'sını Galatasaray kazanırken, 8 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa ise 7 maçı galip tamamladı.

Galatasaray bu maçlarda 84 kez ağları havalandırırken, Kasımpaşa da rakibine 45 golle karşılık verdi.

SON 5 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılarla yaptığı son 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, rakibiyle yaptığı son 5 Süper Lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 13 gol atarken kalesindeki 9 gole engel olamadı.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 14 kez birbirlerine rakip oldu.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, deplasmanda 8 kez galip gelirken, taraflar 3 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 20 gole, sarı-kırmızılılar 32 golle yanıt verdi.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.

Galatasaray'ın 1962-1963 sezonunda 5-2, geçen sezon ise 4-3 kazandığı maçlar iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

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