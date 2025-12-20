İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray ile Kasımpaşa 43. kez karşı karşıya gelecek
Spor

Galatasaray ile Kasımpaşa 43. kez karşı karşıya gelecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın evinde oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 43. kez rakip olacak.

AA20 Aralık 2025 Cumartesi 11:25 - Güncelleme:
Galatasaray ile Kasımpaşa 43. kez karşı karşıya gelecek
ABONE OL

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 43. kez karşılaşacak.

Ligde iki ekip arasındaki 42 maçtan 26'sını Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 7 maçı galip tamamladı.

Galatasaray, bu maçlarda 87 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 48 golle karşılık verdi.

RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 14 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar bu statta Kasımpaşa'yı 10 maçta yenerken lacivert-beyazlılar deplasmandaki 3 karşılaşmayı kazandı. RAMS Park'taki 1 müsabaka berabere sonuçlandı.

Galatasaray, bu maçlarda 28, Kasımpaşa, 20 kez ağları havalandırdı.

SON 6 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılar karşısında son 6 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, rakibiyle Süper Lig'deki son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 16 gol atarken kalesindeki 12 gole engel olamadı.

SON 2 MÜSABAKA 3-3 BİTTİ

İki takımın ligdeki son 2 müsabakası 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Galatasaray ile Kasımpaşa, geçen sezon ligde karşılaştığı iki maçta da 3-3 berabere kaldı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa, 2013-14 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.

Galatasaray'ın 1962-63 sezonunda 5-2, 2023-24 sezonunda 4-3 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.