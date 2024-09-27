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Spor

Galatasaray ile Kasımpaşa yarın 41. kez kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

AA27 Eylül 2024 Cuma 10:21 - Güncelleme:
Galatasaray ile Kasımpaşa yarın 41. kez kozlarını paylaşacak
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Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 41. kez karşılaşacak.

Ligde iki ekip arasında daha önce oynanan 40 maçından 26'sını Galatasaray kazanırken, 7 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa ise 7 maçı galip tamamladı.

Galatasaray bu maçlarda 81 kez ağları havalandırırken, Kasımpaşa da rakibine 42 golle karşılık verdi.

RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 13 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar bu statta Kasımpaşa'yı 10 maçta yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 3 karşılaşmayı kazandı.

Galatasaray, bu maçlarda 25, Kasımpaşa 17 kez ağları havalandırdı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.

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