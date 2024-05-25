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Spor

Galatasaray ile Konyaspor 46. randevuda

Galatasaray ile Konyaspor, yarın akşam oynayacakları maç ile birlikte Süper Lig'de 46. kez rakip olacaklar.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 12:10 - Güncelleme:
Galatasaray ile Konyaspor 46. randevuda
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Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 45 maçta sarı-kırmızılılar 32, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 86 golüne, Konya temsilcisi 30 golle karşılık verdi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 22 maçta galibiyet sayılarında 13-5 önde bulunuyor.

İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor ile oynadığı son 3 maçı kaybetti.

Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 32 gole karşılık, Konyaspor sahasında 14 gol atabildi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini 2-1 ve birini de 4-3'lük skorla aldı.

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