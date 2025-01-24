Galatasaray ile Konyaspor 48. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 16 galibiyet ve 3 beraberlikle aldığı 51 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

48. RANDEVU

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 47 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 34 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 91 golüne, Konyaspor 32 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Konya'daki maçı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

REKABETTEN NOTLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılılar, 16 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadeleyi 6-0 kazandı. 5 Ocak 2021'de Konya'da Konyaspor'un 4-3 galibiyetiyle sona eren maç ise rekabetteki en gollü karşılaşma olarak yer aldı.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de iç sahada 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar evindeki müsabakalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Cimbom sahasında oynadığı 10 mücadelede 27 gol atarken, 14 gole engel olamadı. Galatasaray, evindeki puan kayıplarını ise Kasımpaşa ve Eyüpspor karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılılar ligde son olarak Göztepe'yi konuk etti ve 2-1 kazandı.

GALATASARAY 25 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bu sezon resmi maçlarda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İstanbul'da karşılaştığı İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup olan Galatasaray, daha sonraki maçlarda kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 17'si Süper Lig, 7'si Avrupa Ligi ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 galibiyet elde ederken, 8 kez de berabere kaldı.

SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, son oynadığı 2 resmi karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında da evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Aslan, Konyaspor mücadelesiyle tekrar galibiyet serisi yakalamak istiyor.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Bu sezon hücumda başarılı bir performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig'deki bütün maçlarda gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 19 karşılaşmada toplam 52 gol kaydederken, ligin en golcü takımı olarak yer alıyor.

VİCTOR OSİMHEN'DEN LİGDE 11 GOL

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Süper Lig'de attığı 11 golle, takımının en golcü oyuncusu olarak bulunuyor. Osimhen ayrıca ligdeki son 4 maçta da rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Aslan'da Barış Alper Yılmaz 10, Yunus Akgün 6, Michy Batshuayi 5, Mauro Icardi ile Dries Mertens de 4'er kez gol sevinci yaşadı.

4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezona göre 2024-2025 sezonunda kalesini korumakta zorlanıyor. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 19, Avrupa Ligi'nde 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda da 1'er maç olmak üzere oynadığı 30 resmi mücadelede 47 gol yedi. Aslan bu sezon sadece Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Bodrum FK maçlarını gol yemeden tamamladı. Cimbom ligde ise kalesinde 22 gol gördü.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda, Konyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumda 22. haftada deplasmandaki Gaziantep FK müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kadroda yer almayacak. Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'nın durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. Yeni transfer Ahmed Kutucu'nun ise kadroda olması bekleniyor.

OKAN BURUK İLE RECEP UÇAR 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Uçar ise Ümraniyespor ile Kayserispor'un başındaydı. Geride kalan 3 müsabakayı da Okan Buruk'un takımı kazandı.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.