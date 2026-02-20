İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8474
  • EURO
    51,6131
  • ALTIN
    7077.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray ile Konyaspor 50. kez karşı karşıya gelecek
Spor

Galatasaray ile Konyaspor 50. kez karşı karşıya gelecek

Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Konyaspor, ligde 50. kez kozlarını paylaşacak.

AA20 Şubat 2026 Cuma 11:17 - Güncelleme:
Galatasaray ile Konyaspor 50. kez karşı karşıya gelecek
ABONE OL

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.

1988-1989 sezonunun ilk yarısında Konya'da yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette 49 lig maçı geride kaldı. İki takım arasındaki söz konusu müsabakalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 5 kez galibiyet aldı. Taraflar, 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 95 golüne, Konya temsilcisi 33 golle karşılık verdi.

SON 5 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, rekabetteki son 5 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Yeşil-beyazlılara karşı son puan kaybını 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 2-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 5 maçı da kazandı.

"Cimbom" söz konusu 5 mücadelede 12 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 24 maçta galibiyet sayılarında 15-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların deplasmanda bulduğu 37 gole karşılık, Konyaspor sahasında 16 gol atabildi.

KONYA'DAKİ SON 5 MAÇIN 3'ÜNÜ EV SAHİBİ EKİP KAZANDI

TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray ile sahasında yaptığı son 5 maçın 3'ünü kazandı.

Sarı-kırmızılıları konuk ettiği 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarındaki maçları kazanan Konya temsilcisi, sonraki 2 sezonda rakibine mağlup oldu.

Galatasaray'a karşı tüm galibiyetlerini (5) iç sahada yaşayan yeşil-beyazlılar, bunlardan 3'ünü son 5 sezonda elde etti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.