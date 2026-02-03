İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2026 Salı / 16 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4989
  • EURO
    51,4287
  • ALTIN
    6603.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray ile Trabzonspor, Renato Nhaga için karşı karşıya
Spor

Galatasaray ile Trabzonspor, Renato Nhaga için karşı karşıya

Galatasaray ile Trabzonspor, Casa Pia forması giyen Renato Nhaga için teklif yaptı. İki kulübün 5 milyon euro seviyesinde bonservis önerdiği, Casa Pia'nın ise 8 milyon euro beklentisi olduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ3 Şubat 2026 Salı 01:50 - Güncelleme:
Galatasaray ile Trabzonspor, Renato Nhaga için karşı karşıya
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, Casa Pia forması giyen Renato Nhaga için harekete geçti.

Hem Galatasaray, hem de Trabzonspor'un genç orta shaa oyuncusu için Portekiz Ligi takımlarından Casa Pia'ya teklif yaptığı ortaya çıktı.

İki takımın, 18 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro seviyesinde bonservis teklif etti. Casa Pia'nın ise rakamın 8 milyon euroya çıkmasını beklediği öğrenildi.

Casa Pia forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Renato Nhaga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Nhaga son Porto maçının kadrosuna yer almadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.