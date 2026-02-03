Galatasaray ile Trabzonspor, Renato Nhaga için karşı karşıya

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, Casa Pia forması giyen Renato Nhaga için harekete geçti.

Hem Galatasaray, hem de Trabzonspor'un genç orta shaa oyuncusu için Portekiz Ligi takımlarından Casa Pia'ya teklif yaptığı ortaya çıktı.

İki takımın, 18 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro seviyesinde bonservis teklif etti. Casa Pia'nın ise rakamın 8 milyon euroya çıkmasını beklediği öğrenildi.

Casa Pia forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Renato Nhaga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Nhaga son Porto maçının kadrosuna yer almadı.