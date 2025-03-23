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Spor

Galatasaray ilk 5'te bulunan takımlara kaybetmedi

Lider Galatasaray, Süper Lig'in ilk 5 sırasında bulunan takımlarla karşılaştığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Haber Merkezi23 Mart 2025 Pazar 17:11 - Güncelleme:
Galatasaray ilk 5'te bulunan takımlara kaybetmedi
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Galatasaray, ligin üst sıralarındaki takımlara karşı başarılı bir performans sergiliyor. Milli maç arasına lider giren sarı kırmızılı ekip, ilk 5 sıra içindeki takımlara karşı 28'inci hafta itibarıyla 5 maça çıktı.

Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip bu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı ve 11 puan topladı. Galatasaray söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Sarı kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederken, iç sahada rakibiyle berabere kaldı. Ligin ilk devresinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı evinde mağlup eden Okan Buruk'un öğrencileri, İkas Eyüpspor karşısında sahasından 1 puanla ayrıldı.

Galatasaray yine ligin ilk devresinde, sahasında Reeder Samsunspor'u mağlup etti. Okan Buruk'un ekibi, kalan haftalarda ligin ilk beşinde yer alan takımlardan Beşiktaş, İkas Eyüpspor ve Reeder Samsunspor deplasmanlarına konuk olacak.

Sarı kırmızılılarda hedef, bu 3 zorlu deplasmanda da minimum puan kaybı yaşamak ve şampiyonluk yolunda hata yapmamak.

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