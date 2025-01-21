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  • Galatasaray ilk 8 için sahaya çıkacak! Zorlu maçta rakip Dinamo Kiev
Spor

Galatasaray ilk 8 için sahaya çıkacak! Zorlu maçta rakip Dinamo Kiev

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. İlk 8 için iddiasını sürdürmek isteyen sar kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayırmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Akşam21 Ocak 2025 Salı 09:22 - Güncelleme:
Galatasaray ilk 8 için sahaya çıkacak! Zorlu maçta rakip Dinamo Kiev
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Bu sezon oynadığı 25 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen G.Saray, Avrupa Ligi'nde bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Cim-Bom, maçtan galibiyetle ayrılarak ilk 8 iddiasına sağlam adımlarla yürümeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, Ukrayna takımlarına karşı kötü istatistiğini de değiştirecek. Ukrayna ekipleriyle ilk maçında 2008-09 sezonunda Metalist karşısında çıkan Cim-Bom, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-Kırmızılı ekip, ikinci sınavını 2010-11 sezonunda Karpaty karşısında verdi. Avrupa Ligi play-off eleme turundaki eşleşmedeki maçlar 2-2 ve 1-1 berabere sona erdi.

Galatasaray'da Icardi, Gabriel Sara ile Sallai bugün maçta Dinamo Kiev'e karşı forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılı ekipte Icardi ve Gabriel Sara sakatlıkları, Roland Sallai ise UEFA listesine adı yazılmadığı için kadroda yer alamayacak. Galatasaray'ın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşısına en önemli gol ayağı Nijeryalı santrfor Victor Osimhen ile milli futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün olacak.

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