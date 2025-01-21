Bu sezon oynadığı 25 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen G.Saray, Avrupa Ligi'nde bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Cim-Bom, maçtan galibiyetle ayrılarak ilk 8 iddiasına sağlam adımlarla yürümeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, Ukrayna takımlarına karşı kötü istatistiğini de değiştirecek. Ukrayna ekipleriyle ilk maçında 2008-09 sezonunda Metalist karşısında çıkan Cim-Bom, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-Kırmızılı ekip, ikinci sınavını 2010-11 sezonunda Karpaty karşısında verdi. Avrupa Ligi play-off eleme turundaki eşleşmedeki maçlar 2-2 ve 1-1 berabere sona erdi.

Galatasaray'da Icardi, Gabriel Sara ile Sallai bugün maçta Dinamo Kiev'e karşı forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılı ekipte Icardi ve Gabriel Sara sakatlıkları, Roland Sallai ise UEFA listesine adı yazılmadığı için kadroda yer alamayacak. Galatasaray'ın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşısına en önemli gol ayağı Nijeryalı santrfor Victor Osimhen ile milli futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün olacak.