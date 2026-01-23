İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3636
  • EURO
    51,2241
  • ALTIN
    6932.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, ilk transferini açıkladı! KAP'a bildirildi
Spor

Galatasaray, ilk transferini açıkladı! KAP'a bildirildi

Galatasaray, Hollandalı yıldız Noa Lang transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyla yapılan anlaşmanın detaylarını da kamuoyuyla paylaştı.

HABER MERKEZİ23 Ocak 2026 Cuma 21:14 - Güncelleme:
Galatasaray, ilk transferini açıkladı! KAP'a bildirildi
ABONE OL

Süper Lig devi Galatasaray, Hollandalı futbolcu Noa Lang'ı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun sözleşme şartlarını da duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Noa Lang!" başlıklı paylaşımıyla Noa Lang'ı duyurdu.

GALATASARAY'DA OYNAMAK BÜYÜK ONUR

Noa Lang: "Takım arkadaşlarım çok hoş karşıladı beni. Birlikte çok büyük başarılar yaşayacağımıza eminim. Ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Galatasaray'da oynamak büyük bir onur. Galatasaray'da olmak başarı ve şampiyonluk demek. Çok büyük bir yerdeyim."

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.