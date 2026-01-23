Süper Lig devi Galatasaray, Hollandalı futbolcu Noa Lang'ı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun sözleşme şartlarını da duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Noa Lang!" başlıklı paylaşımıyla Noa Lang'ı duyurdu.

Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Noa Lang! ��❤️ pic.twitter.com/hyUJDek0d0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 23, 2026

Noa Lang: "Takım arkadaşlarım çok hoş karşıladı beni. Birlikte çok büyük başarılar yaşayacağımıza eminim. Ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Galatasaray'da oynamak büyük bir onur. Galatasaray'da olmak başarı ve şampiyonluk demek. Çok büyük bir yerdeyim."