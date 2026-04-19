19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
  • Galatasaray ilk yarıda fişi çekti! Aslan Başkent'ten 3 puanla döndü
Spor

Galatasaray ilk yarıda fişi çekti! Aslan Başkent'ten 3 puanla döndü

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Cimbom, bu sonuçla birlikte en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e çıkardı.

Akşam19 Nisan 2026 Pazar 08:24
71. saniyede gelen Icardi'nin golüyle maça adeta galip başlayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Gençlerbirliği'ne karşı üstün oynadı. İlk golün asistini yapan Yunus Akgün, 35. dakikada bu kez rakip fileleri sarstı.

İlk yarı 2-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile tamamlanırken Sane'nin performansı dikkat çekti. Alman yıldız, iki golün öncesinde attığı paslarla ve oyun zekasıyla takdir topladı. Hücum organizasyonlarına yön verdi. Sarı-Kırmızılılar, ikinci yarıda rakibine yine baskı kurdu, 61'de Sane ile golü buldu. Fakat ofsayt kararıyla gol iptal edildi. Bundan 6 dakika sonra Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Ev sahibi ekip iştahlandı. Cim-Bom, dakika 75'te iken henüz ikinci yarıda isabetli şut çekememişti. Okan Buruk'un öğrencileri, kalan dakikalarda ilk yarıdaki gibi organize olamadı. Gençlerbirliği'nin mücadeleci oyunu da bu konuda bir etkendi. Ev sahibi ekip, üst üste ataklar geliştirse de Galatasaray savunması izin vermedi.

AKGÜN'DEN ÇİFTE KATKI

Gençlerbirliği karşısında 1 gol ve 1 asistle oynayan Yunus Akgün, bu sezon ligde üçüncü kez bir maçta hem gol hem de asist katkısı verdi. Genç milli oyuncu, daha önce Konyaspor ve Kasımpaşa mücadelelerinde aynı performansı sergilemişti. Akgün, bu sezon toplamda 38 maçta 9 gol ve 10 asistle dikkat çekti.

BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör Okan Buruk, geçen hafta Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi. Boey ile İlkay Gündoğan'ın yerine Icardi ve Yunus Akgün şans buldu Savunma dörtlüsü Sallai, Abdülkerim, Sanchez ve Jakobs'tan oluştu. Ortada Torreira ile Sara forma giydi. Kanatlarda Barış Alper ve Sane yer aldı. İleri uçta Icardi, arkasında ise Yunus maça başladı.

