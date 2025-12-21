İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Galatasaray ilk yarıyı lider bitirdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek puanını 42'ye yükseltti ve ilk yarıyı lider tamamladı.

21 Aralık 2025 Pazar 23:12
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla lider olarak tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 42'ye çıkardı ve ligin ilk yarısını lider olarak bitirdi. Aslan'ın ligde oynadığı 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom tek yenilgisini Kocaelispor deplasmanında 1-0'lık skorla yaşadı.

Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

