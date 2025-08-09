İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray İlkay Gündoğan'la anlaştı! Transfer için geri sayım başladı
Spor

Galatasaray İlkay Gündoğan'la anlaştı! Transfer için geri sayım başladı

Galatasaray, orta sahaya takviye için İlkay Gündoğan'la anlaşmaya vardı. Manchester City ile sözleşmesinin sonuna gelen Türk asıllı Alman yıldız için yüksek maaş teklifi yapılırken, transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

Akşam9 Ağustos 2025 Cumartesi 09:02 - Güncelleme:
Galatasaray İlkay Gündoğan'la anlaştı! Transfer için geri sayım başladı
ABONE OL

Fichajes'te yer alan habere göre; SarıKırmızılılar, orta saha pozisyonu için İlkay Gündoğan'la görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli futbolcuyla prensipte anlaşma sağlandı. Türk asıllı Alman milli futbolcuya yüksek maaş önerisinin yapıldığı ve Manchester City ile pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.

Haberde, 34 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili şu bilgiler verildi: "Alman milli futbolcu, yeniden sahada vazgeçilmez olacağı yeni bir takım arıyor. İlkay, pek çok kişinin beklemediği yeni bir adresle prensip anlaşmasına vardı: İstanbul'un Galatasaray kulübü. Galatasaray, Alman milli futbolcuyu ikna etmek için ciddi bir ekonomik çaba göstermeye hazır. Son yıllarda tecrübeli ve kendini kanıtlamış futbolculara yatırım yapan Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübüyle olan sözleşmesinin sonuna gelen orta saha oyuncusuna yüksek seviyede bir maaş teklif etti.

GUARDİOLA'NIN ÖVGÜSÜNÜ ALDI

Alman oyuncunun olası ayrılığı, Guardiola için önemli bir kayıp anlamına gelecek. İspanyol teknik adam, Gündoğan'ın taktiksel zekâsını ve soyunma odasındaki liderliğini her zaman övgüyle anmıştı. Tüm işaretler Gündoğan'ın Etihad'daki döneminin sona erdiğini ve Galatasaray'ın onun bir sonraki durağı olacağını gösteriyor."

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.