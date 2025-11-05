Devler Ligi'ne 5-1'lik Frankfurt mağlubiyetiyle kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, sonrasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i ise 3-1 devirerek iyi bir çıkış yakaladı. Sarı-Kırmızılılar, bu yükselişi bugün Ajax deplasmanında da sürdürmek istiyor. Amsterdam Arena'da oynanacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Cim-Bom, Türk takımlarını konuk ettiği maçlarda şu ana kadar hiç mağlup olmayan Ajax'ı yenerek bir ilki başarmak istiyor.

Ajax, Avrupa kupalarında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor ile karşı karşıya geldiği 14 maçta 12 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşadı. Zorlu mücadelede İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün yok. Sakatlığını atlatarak Trabzonspor maçının kadrosunda yer alan Singo'nun ise ilk 11 başlaması zor. Galatasaray, Avrupa kupalarında şu ana kadar Hollanda temsilcilerine konuk olduğu karşılaşmaları kazanamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.