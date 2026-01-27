Galatasaray, İngiltere'ye gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında Galatasaray yarın TSİ 23.00'de deplasmanda Manchester City ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla İngiltere'ye gitti. Ayrıca Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu.

Sarı-kırmızılıların, Manchester City maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo ve Mario Lemina"