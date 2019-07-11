22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6781
  • 6,4051
  • 257.572
  • 99406.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Instagram'da 7 milyon takipçiyi geçti

Galatasaray Kulübü, sosyal medya platformu Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu geçtiğini duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "İlklerin ve enlerin kulübü olan Galatasaray, sosyal medyada da Türkiye'ye öncülük etmeye devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübü resmi Instagram hesabı 7 milyon takipçiyi geçti." ifadeleri kullanıldı.
 
Galatasaray'ın sosyal medyada en çok takip edilen Türk spor kulübü olduğu vurgulanırken, "Galatasaray, 2013 yılında katıldığı Instagram platformunda geride bıraktığı 6 yılda 7 milyon takipçiye ulaştı. Teşekkürler Galatasaray ailesi." denildi.  

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'nin 'nüfus haritası' çıkarıldı

Türkiye'nin 'nüfus haritası' çıkarıldı

İran görüşmesi

İran görüşmesi

Irak'ın kuzeyine pençe! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine pençe! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Twitter'a ne oldu? Bakanlık açıklama yaptı

Twitter'a ne oldu? Bakanlık açıklama yaptı

Rusya için sert sözler

Rusya için sert sözler

TBMM'den geçti... Turizmi hedeflerine uçuracak

TBMM'den geçti... Turizmi hedeflerine uçuracak

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada karar

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada karar
 

POPÜLER HABERLER

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

İşte Temmuz zammı ile emeklinin yeni maaşı: 430 TL...

İşte Temmuz zammı ile emeklinin yeni maaşı: 430 TL...

EuroLeague Transfer Kazanı

EuroLeague Transfer Kazanı

ABD ordusunu korkutan füze: Ülkemizin her noktasını vurabilir

ABD ordusunu korkutan füze: Ülkemizin her noktasını vurabilir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA